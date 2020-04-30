- Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi- Soma'da 16 kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu
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- Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi- Soma'da 16 kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

- Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi- Soma'da 16 kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu
30.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:31

Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi Soma'da 16 kişi daha koronavirüsü yenerek taburcu oldu Manisa'nın Soma ilçesinde Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 14 aylık bebeğinde bulunduğu 16 hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi

Soma'da 16 kişi daha koronavirüsü yenerek taburcu oldu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 14 aylık bebeğinde bulunduğu 16 hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Soma'da toplamda koronavirüsü yenerek taburcu olan hasta sayısının 73'e yükseldiğini açıklandı.

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde iyi haberler artarak devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde biri 14 aylık 16 hasta daha korona virüsü yenerek taburcu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastalığı yenen hastalarımızı evlerine göndermeye devam ediyoruz. Bugün 16 hastamız daha Covid-19 hastalığını doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı ve tedavilerinin hastanedeki bölümlerini tamamlayarak evlerine taburcu edildiler. Böylece toplam taburcu ettiğimiz hasta sayımız 73 oldu. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değildir. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyorlar ve bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Tüm sağlık çalışanlarını ve özel olarak hastanemizde görev yapan mesai arkadaşlarımı Korona Virüs (Covid19) hastalığına karşı verdikleri mücadelede, emek ve özverileri için canı gönülden kutluyorum. Sevgili Somalılar, bu hastalıkla mücadeleyi gevşemeden sürdürmek zorundayız. Sizlerden tek isteğimiz hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almanızdır. Temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeliyiz, izolasyondan ödün vermemeliyiz ve evde Kalmaya devam etmeliyiz. Alacağımız tedbirlerle Korona Virüsü yenecek ve inşallah Ramazan ayının sonunda bayramımızı kutlayabileceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın dediği gibi bu günler geçecek ve daha güzel günleri hep beraber karşılayacağız. Biraz daha sabır.." dedi.

- Manisa'da 14 aylık bebek koronayı yendi- Soma'da 16 kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

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