1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
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1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

27.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:19

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irlamaz ve Yayla mahallelerinde iki evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 61 yaşındaki B.T. ve 57 yaşındaki M.K'ye ait ikametgahlara operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 907 litre sahte şarap, 130 litre etil alkol, 17 litre viski, 16 litre rakı, 5 litre votka, 3 damıtma düzeneği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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