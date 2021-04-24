Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme
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Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme

Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Salihli ilçe ziyaretinde otobüs terminalinde incelemelerde bulunarak, terminalde faaliyet gösteren firmaların taleplerini dinledi, Şoförler Odası'na ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Salihli ilçe ziyaretinde otobüs terminalinde incelemelerde bulunarak, terminalde faaliyet gösteren firmaların taleplerini dinledi, Şoförler Odası'na ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Salihli'de otobüs terminalinde incelemelerde bulundu. Yıldırım'a incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve yetkililer eşlik etti. Terminaldeki eksiklikleri yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, terminalde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinden gelen peronların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi konusunda talepleri dinledi.

Ertuğrul Yıldırım, terminaldeki incelemesi sonrasında Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı'yı makamında ziyaret etti. Toplu taşıma kooperatiflerinin temsilcileri ve üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım, kooperatif temsilcilerinin istek ve talepleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletmek üzere sizlere ziyarette bulundum. Başkanımızın talimatları üzerine esnaflarımıza Pandemi sürecinde desteklerimiz oldu. Bu destekler imkanlar ölçüsünde devam edecek. Esnaflarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ertuğrul Yıldırım, terminalde faaliyet gösteren firma temsilcilerine ve şoförler odası başkanı ile üyelerine hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. - MANİSA

Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme
Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme
Manisa Büyükşehir'den Salihli Terminalinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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