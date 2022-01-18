Manisa Büyükşehir'den fırınlara ani denetim

Ekipler etiket, hijyen ve gramajları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü denetim ekipleri ile birlikte kent merkezinde ekmek üretimi yapan işletmeleri denetledi. Etiket, hijyen ve gramaj üzerine yapılan denetimlerde ekipler ekmekleri tartarak gramajlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol etti, raflarda yer alan ürünlerin etiketlerin kontrollerini yaptı, üretim yerlerindeki hijyen koşullarını denetledi. Denetim ekipleri işletme sahipleri ve sorumlularına yönelik işletmelerde yapmaları ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren fırınlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Gün ve saat belirlemeden ani bir şekilde yapılan denetimlerde ekiplerimiz tarafından gramaj eksikliğinden, etiketlerine kadar birçok konuyu detaylı bir şekilde denetimden geçiriyor. Vatandaşlarımız haklarını koruma ve olası olumsuz durumların önüne geçmek için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" dedi.

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