Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlıklarını Akşam Antrenmanıyla Sürdürdü

Baskıya dayalı ve 5'e 5 jokerli oyun ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcular hırslarıyla göz doldurdular.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hafta sonunda Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıkları akşam yapılan antrenmanla devam etti. Sabah yapılan antrenmanda kuvvet ve çabukluk çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam yapılan antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından baskıya dayalı oyuna geçildi. Antrenman 5'e 5 jokerli oyun ve stretching ile son buldu. Tedavileri devam eden Cem Özdemir ve Umut Sönmez akşam yapılan çalışmada da yer almadılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar yarın akşam yapılacak olan antrenmanla devam edecek.