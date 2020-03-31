Manisa BİLSEM'den, sağlık çalışanlarına ayda 300 adet koruyucu siper maske Manisa BİLSEM, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için koruyucu siper maske üretimine başladı.

Manisa BİLSEM, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için koruyucu siper maske üretimine başladı.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (Manisa BİLSEM), korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı. Bilişim Öğretmeni Enes Aydın gözetiminde başlayan maske üretimi gönüllülük esasına göre 24 saat boyunca devam ediyor. 3D yazıcılarla, sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulacak.

Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, ayda 300 adet maske üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu zorlu süreçte vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Emeksiz, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisi görülmeye başlanan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde siper maske üretimine başladık. 3D yazıcıdan tasarlanıp çıkartılan siper maskeler ücretsiz olarak salgına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza dağıtılacak. Yazıcı sayımızı bu süreçte arttırarak üretim kapasitemizi daha da arttırıp sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa bu süreçte katkı sunmak istiyoruz. Sürece katkı sunan Bilsem ailemize teşekkür ediyor, bu zorlu dönemi de bir an önce atlatacağımıza inanarak, evinde kal Türkiye diyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA