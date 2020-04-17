Manisa BİLSEM'den polislere siperlikli maske Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, Kovid-19'la mücadele kapsamından etkin şekilde görev yapan polis ekipleri için yüz koruyucu siperlikli maske üretildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, Kovid-19'la mücadele kapsamından etkin şekilde görev yapan polis ekipleri için yüz koruyucu siperlikli maske üretildi. Bilim Sanat Merkezinden gönüllü öğretmenler tarafından üretilen 420 siperlikli maske, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'a teslim edildi. Siperlikli maskelerin 3 boyutlu yazıcılar tarafından kent genelinde bulunan 5 bilim sanat merkezinde üretildiğini belirten ürettikleri siperlikli maskeleri emniyet ve sağlık çalışanlarına ulaştıraya devam edeceklerini bildirdi. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da bilim sanat merkezlerinde görevli gönüllü personele teşekkür etti. Kaynak: AA