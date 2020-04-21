MANİSA Alperen Yağız, harçlıklarını kampanyaya bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kula, Güncel

MANİSA Alperen Yağız, harçlıklarını kampanyaya bağışladı

Alperen Yağız, harçlıklarını kampanyaya bağışladıMANİSA'nın Kula ilçesinde, 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

21.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:53
MANİSA Alperen Yağız, harçlıklarını kampanyaya bağışladı

Alperen Yağız, harçlıklarını kampanyaya bağışladı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu telefonla arayarak evine davet eden ve harçlıklarını teslim eden küçük Yağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Recep dede' diye seslenerek, "Devletimiz bizim için çalışıyor, ben de geleceğime yatırım için bu kampanyaya harçlıklarımı bağışlıyorum" dedi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak mücadeleyi desteklemek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler de her geçen gün artıyor. Kula'da yaşayan Alperen Yağız Özel de Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdiği okul harçlıklarıyla destek olmaya karar verdi. Alperen Yağız, Kula'da fotoğrafçılık yapan babası Mehmet Özel vasıtasıyla Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu telefonla arayıp, kampanyaya bağışlamak üzere harçlıklarından biriktirdiği 60 TL'yi teslim etmek için evlerine davet etti. Çocuğun bu davetine kayıtsız kalmayan Kaymakam Duru, Özel Ailesi'ni evinde ziyaret etti. Kaymakam Duru, ziyarette küçük Alperen Yağız'ın harçlıklarını teslim alarak kampanyaya bağışlanması talimatını verdi. Kaymakam Kemal Duru ise küçük yaşta bu duyarlılığı gösteren Alperen Yağız Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını hediye etti.

Çocukların bu tür güzel davranışlarının geleceğe olan inancını pekiştirdiğini belirten Kaymakam Kemal Duru, "Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında memleketimizin yetiştirdiği çocukların, 'memleketin bekası biz olacağız' düşüncesiyle hareket ederek bu tür güzel davranışlar sergilemesi bizim geleceğimize olan inancımızı pekiştiriyor. Biz kardeşimizin bağışını alacağız, dekontunu da yine biz getireceğiz. Yavrumuzun kendisine ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA 'RECEP DEDE' DİYE SESLENDİ, KAHVE İÇMEYE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Recep dede' diye seslenen Alperen Yağız Özel, "Devletim benim eğitimimi düşünüyor. Ben de geleceğime yatırım için bütün harçlıklarımı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlıyorum. Kahve içmek için evimize davet ettiğim Kaymakamımız Kemal Duru'ya harçlıklarımı teslim ettim. Recep dedemi ve Spor Bakanı'mız Mehmet Amca'mı da kahve içmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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