MANİSA Alaşehir'de don olayına karşı üzüm bağlarında üreticiler nöbete başladı Alaşehir'de don olayına karşı üzüm bağlarında üreticiler nöbete başladı MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 16-20 Mart tarihlerinde arasında yaşanabilecek don olayına karşı bağlarında nöbet tutan üzüm üreticileri, ateş yakıp, damla sulama yaparak önlem almaya başladı.

Alaşehir'de don olayına karşı üzüm bağlarında üreticiler nöbete başladı MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 16-20 Mart tarihlerinde arasında yaşanabilecek don olayına karşı bağlarında nöbet tutan üzüm üreticileri, ateş yakıp, damla sulama yaparak önlem almaya başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen 16 Mart'ta üreticilere gönderdiği SMS ile 5 gün süreyle gece saatlerinde don olayı yaşanabileceği belirtip, bu süre içeresinde önlem almaları yönünde uyardı. Bunun üzerine üreticiler, geceleri üzüm bağlarının başında nöbet tutmaya başlayıp, damlama sulamalarını açtı. Atadan kalma tekniklerden olan lastik ve saman yakarak don olayına karşı önlem almaya çalıştı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bağlarında lastik yakarak önlem alan üreticilerinden Osman Birol ve Himmet Cura'yı ziyaret edip, bilgi aldı.

Erkenci bir üzüm türü olan 'Süperior Seedless' bağlarındaki asmaların filizlerinin 10 santime kadar ulaştığına dikkati çeken üreticilerden Osman Birol, "Hava sıcaklığının olası bir sıfırın altına düşmesi durumunda don olayı yaşanabilir. Bu da filizlenmeye başlayan bağlarımıza zarar verebilir. Don olayına karşı bağlarımızı koruyabilmek için atadan kalma yöntemlerden biri olan lastik ve saman yakıyoruz. Ayrıca damla sulamalarımızı da açıp önlem almaya çalışıyoruz" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 16-20 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altındaki seviyelerde olacak. Üreticimiz ateş yakarak bu don olanın önüne geçmeye çalışıyor. Ancak, bunun esas teknik yönü, damla sulama suyunu ve sprinklerini açmalarıdır. Tabi ki alınacak önlemlerden en önemlisi ise tarım sigortası yatırmaları" diye konuştu.

Kaynak: DHA