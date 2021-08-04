Manisa Akhisar yangın! Manisa yangını söndürüldü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Akhisar yangın! Manisa yangını söndürüldü mü?

Manisa Akhisar yangın! Manisa yangını söndürüldü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesinde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti. Manisa Valiliği!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesinde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların işbirliği ile kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma işlemlerine başlandı. Manisa Akhisar yangın! Manisa yangını söndürüldü mü?

MANİSA AKHİSAR YANGIN!

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 17.15 sıralarında başlayan Akhisar Selçikli Mahallesindeki yangın, kontrol altına alındı ve yanan alanda soğutma işlemleri başladı. Yangının meydana geldiği andan itibaren ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma işlemlerinin başladığı bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Akhisar yangın! Manisa yangını söndürüldü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 09:52:45. #1.14#

title