Manidar ne demek? TDK manidar kelime anlamı nedir?
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Manidar ne demek? TDK manidar kelime anlamı nedir?

Manidar ne demek? TDK manidar kelime anlamı nedir?
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Manidar, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Manidar ne demek? Sorusunun yanıtını arayanlar konuya ilişkin detaya haberimizden ulaşabilir. Peki, Manidar ne demek? TDK manidar kelime anlamı nedir?

Manidar, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Manidar ne demek? Sorusunun yanıtını arayanlar konuya ilişkin detaya haberimizden ulaşabilir. Peki, Manidar ne demek? TDK manidar kelime anlamı nedir?

MANİDAR NE DEMEK?

Manidar kelimesinin kökeni Arapça ve Farsça olup Osmanlıca bir kelimedir. Manidar kelimesinin günümüzdeki kullanımı ise

-İma etmek,

-Anlamlı,

-Altında bir gizli anlamı bulunan olarak kullanılmaktadır.

TDK MANİDAR KELİME ANLAMI NEDİR?

Manidar kelimesinin TDK kelime anlamı "anlamlı" dır.

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