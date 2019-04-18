Mangal Yaparken Yangın Çıkaran Öğrencilere 27 Milyon Euro Ceza Kesildi

İtalya'da iki öğrenciye mangal yakarken yangın çıkarmaktan dolayı 27 milyon euro (yaklaşık 176 milyon TL) para cezası verildi.

Ülkenin kuzeyindeki Como Gölü yakınlarındaki bir evde mangal yakmaya çalışırken etrafa sıçrayan kıvılcımların şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle hızla yayıldığını tespit eden orman idaresi çıkan yangından dolayı iki İtalyan öğrenciyi sorumlu tuttu. Öğrencilere kişi başı 13,5 milyon euroluk ceza kesildi. Euronews.com'da Görüntüle