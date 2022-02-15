Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansını izlememek için başını önünden kaldırmadı

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından dans ettiği bir videosunu paylaştı. Boluğur'un sosyal medyada geniş yankı uyandıran dansı 2. Sayfa programında da konuşuldu.

VİDEOYU İZLEMEMEK İÇİN ÇAYINI İÇTİ

Bugün 2. Sayfa programının konuğu olan Yaşar Alptekin ise Boluğur'un dansının yayınlandığı esnada yaptıklarıyla dikkat çekti. Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etti.

AKILLARA BÜLENT SERTTAŞ GELDİ

Yaşar Alptekin'in bu hareketi, geçtiğimiz aylarda İbo Şov'a katılan Bülent Serttaş'ın, oryantal Didem'in şovu sırasında kafasını çevirmesi akıllara getirdi.