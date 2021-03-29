Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti!
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Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu İstanbul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu İstanbul konusu, özeti ve Mandıra Filozofu İstanbul oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu İstanbul filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu İstanbul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu İstanbul filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir, Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bodrum'un Çökertme köyünde, bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali (Müfit Can Saçıntı), bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşıyor. Senarist Birol Güven, film için "İlk filmi seyredenlerin büyük bir çoğunluğu 'Çökertme'de Mandıra Filozofu olmak kolay. İstanbul'da nasıl olacak?' diye sordular. Bu sorular beni ikinci film için harekete geçirdi. Bakalım Mandıra Filozofu, İstanbul'da neler yapacak?" dedi.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Mahir İpek

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Birol Güven

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:37:30. #1.14#
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