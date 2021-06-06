Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
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Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı

Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda başıboş gezen mandaya çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ozan Ç. ve araçta bulunan kızı Beril Ç. yaralandı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolunun 14'üncü kilometresinde, Gelibolu'dan Çanakkale yönüne giden Ozan Ç. yönetimindeki otomobil, yolda başıboş gezen mandaya çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobil hurdaya dönerken, Ozan Ç. ve kızı Beril Ç. yaralandı. Manda ise olay yerinde öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı

BABA KIZ YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Karayolları ekiplerince olay yerinden alınan manda gömüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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