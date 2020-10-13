Mandalizm nedir? Mandalizm ne demek? Mandalizm tasarımları neler?

Son zamanlarda en çok aranan ve hakkında az bilgi bulunan Mandalizm nedir? Mandalizm yararları nedir? Mandalizm tasarımları neler? Mandalizm nasıl ortaya çıktı?

Çocuk yaşta oynanmaya başlayan mandallar artık geliştirici ve sağladığı faydalar ile tercih edilen oyuncak haline geldi. Peli Mandalizm nedir? Mandalizm nasıl ortaya çıktı?

MANDALİZM NE DEMEK? MANDALİZM NEDİR?

Çalışan anneler tarafından kullanılan bu terim, ev hanımı anneler tarafından da benimsendi. Çok genel olarak çocukların çamaşır asan annelerine mandal vererek yardım etmeleri anlamına gelmektedir. Daha sonra okula-aile birlikleri tarafından da okul dışı eğitsel faaliyet olarak önerilen mandalizmin, eğitmenler tarafından çocuğun el, kol, göz koordinasyonu ile zamanlama algısının gelişimine katkı sağladığı belirtilmektedir.

MANDALİZM TASARIMLARI YARARLARI NELERDİR?

Çocuklardaki el, kol, göz koordinasyonlarının gelişminde büyük katkı sağlayan mandalizm daha sonra okullarda da işlenerek çesitli sanat eserlerinin meydana çıkmasına ön ayak olmuştur. Farklı renk ve şekillerdeki mandallardan yapılan eserler ise "mandalart" olarak adlandırılıyor. Çocukların gelişimine sağladığı faydalar ile mandalizm, hem çocukların hayal gücünü geliştirir hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar.