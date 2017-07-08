Manchester United, Lukaku'yu Renklerine Bağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.



Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Everton ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada, bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Manchester ekibinin bu transfer için Everton'a 75 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.



Belçika Milli Takımı'nda 59 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandıran Lukaku, geride kalan sezonda ise Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 25 gol kaydetti.