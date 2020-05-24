Manchester United, Football Manager'a Dava Açtı! İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Manchester United, Sega'nın geliştiricisi olduğu Football Manager'a ticari marka ihlali nedeniyle dava açtı.

İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Manchester United, Sega'nın geliştiricisi olduğu Football Manager'a ticari marka ihlali nedeniyle dava açtı.

Sega tarafından yayınlanan ve Sports Interactive tarafından geliştirilen ünlü video oyunu serisi Football manager bir dava ile karşı karşıya kaldı. İngiltere Premier Ligi'nin en büyük kulüplerinden birisi olan Manchester United, ticari marka ihlali nedeniyle Football Manager'a dava açtı.

Yıllardır piyasada olan bir futbol menajerliği simülasyon oyunu olan Football Manager, Manchester United tarafından dava edildi. Sega'nın 1992'den bu yana Football Manager ve Championship Manager oyunlarında dava konusu olan materyallari kullandığını iddia eden Manchester United, şirkete dava açtı.

Belirli oyunlarda resmi Manchester United armasının kullanıldığını söyleyen futbol kulübü, şirkete dava açtı. Manchester United'ın avukatları ise şu açıklamayı yaptı: "Manchester United, dünyanın en önemli markalarından biri… Oyunu oynayanlar, Manchester United isminin yanında gerçek logoyu görmek istiyorlar. Oyunda gerçek logonun kullanılmaması, Manchester United'ı logosuna lisans verme hakkından mahrum bırakıyor. Bu da ticari hakların yanlış kullanımı anlamına geliyor."

Tabi konu ile ilgili Sports Interactive'in patronu belirli nedenlerden dolayı yorum yapamayacağını söyledi. Ancak Sega ev Sports Interactive'in avukatları oyunda kullanılan basitleştirilmiş rozetin, her yeni oyun başlatıldığında rastgele seçilen 14 genel logo şablonundan biri olduğunu söyledi.