Manchester City, Cengiz Ünder'in Transferi İçin İstanbul'da
İngiliz ekibi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehirli oyuncu Cengiz Ünder'in transfer için İstanbul'a geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yetkilileri Medipol Başakşehir'de forma giyen genç oyuncu Cengiz Ünder'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
TEKLİF BEKLENİYOR
Medipol Başakşehir Kulübü'nden alınan bilgiye göre İngiliz devinin vereceği teklife göre 19 yaşındaki oyuncunun geleceği netleşecek.
43 MAÇTA 9 GOL 8 ASİST
Cengiz, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerde 43 müsabakaya çıktı ve 9 gol, 8 asistle mücadele etti.