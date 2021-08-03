Manavgat yangını kim çıkardı? Resmi açıklama yapıldı mı? Antalya Mavangat'ta yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?
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Manavgat yangını kim çıkardı? Resmi açıklama yapıldı mı? Antalya Mavangat'ta yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?

Manavgat yangını kim çıkardı? Resmi açıklama yapıldı mı? Antalya Mavangat'ta yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?
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Son dakika gelen habere göre Manavgat'taki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Bunun ardından vatandaşlar yangını kim çıkardı? yangını kim üstlendi? merak etti. Peki, Manavgat'taki orman yangınlarını kim çıkardı? İsmi açıklandı mı? Yangınları kim üstlendi? Detaylar haberimizde...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı da tutuklandı. Peki, Manavgat yangını kim çıkardı? Açıklama yapıldı mı? Antalya Mavangat yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?

MANAVGAT'TAKİ YANGINI KİM ÇIKARDI? BELLİ OLDU MU?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı da tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

4 GÜN BOYUNCA SORGULANDI! YANGINI KİM ÇIKARDI?

Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi. Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı.

"KASTEN ORMAN YAKMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

BİR TUTUKLAMA DA DENİZLİ'DEN

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Manavgat yangını kim çıkardı? Resmi açıklama yapıldı mı? Antalya Mavangat'ta yangını kimin çıkardığı belli oldu mu? - Haberler
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