Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
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Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Yangının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen görüntüler tüyleri diken diken etti. İtfaiye ekiplerinin bile alev toplarına müdahalede yetersiz kaldığı görüldü.

Orman yangınlarının büyük tahribata neden olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesinden yeni görüntüler geldi. Yol kenarından çekilen görüntülerde, yangının rüzgarın da etkisiyle yayılım gösterdiği görüldü.

MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Çok sayıda itfaiyecinin müdahalesine rağmen yangının etkisini sürdürdüğü ve sulama çalışmalarının yetersiz kaldığı izlendi. İtfaiyecilerin büyük çabasına rağmen yangının hızla ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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