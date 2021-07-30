Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar
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Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar

Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalle sakinleri, evlerinin yanması ve hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalle sakinleri, evlerinin yanması ve hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

İlçede devam eden orman yangınında evlerinin yanı sıra geçim kaynakları hayvanlarını da kaybeden vatandaşların ihtiyaçları, devlet yetkilileri tarafından karşılanıyor.

Gıda, giyecek yardımlarının yanı sıra konaklamaları için yer ayarlanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

"Bakanlarımız geldi, kurumlardan geliyorlar, arkamızdalar"

Kalemler Mahallesi'ndeki besi çiftliği yangında zarar gören Mehmet Uysal, AA muhabirine, 40 küçükbaş ile 11'i gebe 25 büyükbaş hayvanının telef olduğunu söyledi.

Alevlerin kısa sürede çiftliğine ulaştığını anlatan Uysal, "Yangından kaçsınlar diye alevlerin arasında kapılarını açmaya çalıştım. Bu sırada kollarım ve ayaklarım yandı. Geceyi hastanede geçirdim. Çok üzgünüm. Bazıları kurtuldu. Buna da şükür. Bakanlarımız geldi, kurumlardan geliyorlar, arkamızdalar. Devlet inşallah bize yardım edecek." diye konuştu.

"Keşke keçilerim yanmasaydı, kaçabilselerdi"

Karaöz Mahallesi'nde 2 katlı evinin alt katı yanan ve küçükbaş hayvanları telef olan Hayriye Öksüzoğlu da köyün tahliye edilmesiyle sadece kıyafetleri ile birer şişe su alabildiklerini dile getirdi.

Evinden çıkarken keçilerinin kilitli kapısını açarak onları çıkartmaya çalıştığına aktaran Öksüzoğlu, "Ahırlarından çıkamamışlar. 4 keçim yandı. Bağıra bağıra ölmüşler. Evime, eşyalarıma üzülüyorum ancak keşke keçilerim yanmasaydı, kaçabilselerdi. Onlar benim elimde doğmuştu." dedi.

"Anılarımız, hayallerimiz de bu yangınla yıkıldı"

Emekli olduktan sonra 4 yıl önce Karaöz Mahallesi'ne yerleşen Gülnür Kaya da eski bir köy evine 3 yıl süren tadilattan sonra yerleşerek huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeye başladığını ifade etti.

Mutlu hayatına yangınla gölge dönüştüğünü vurgulayan Kaya, "Yaz kış bu evde yaşıyorduk. Şehirde yıllardır aradığım huzuru burada bulmuştum. İtinayla yaptığımız evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Yarısı yıkıldı. Kedilerim kayboldu. Yandılar mı ne haldeler bilmiyorum. Anılarımız, hayallerimiz bu yangınla yıkıldı." ifadesini kullandı.

Evi yanan Gülhan Akbaş da bütün tarım aletlerinin yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu nedenle üzgün olduklarını kaydetti.

Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar
Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar
Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar
Manavgat'taki yangında evlerini ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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