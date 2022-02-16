MANAVGAT'TA YANGINA DAYANIKLI İLK ÖRNEK DAİRE TESLİM EDİLDİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat orman yangınında zarar gören ve yıkılan evlerin yerine yapılan 'yangına dayanıklı' evler sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İlk örnek daire Karaöz Mahallesi'nde İbrahim ve Ayşe Deniz çiftine yangından iki ay sonra teslim edildi. Yeni evine kavuşan Zeynep Arslan, "Evimin en çok mutfak ve verandasını sevdim. Burada kötü anılarımı unutmaya çalışacağım" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde ormanlık alanda çıkan ve 10'uncu gününde söndürülen yangında yüzlerce ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zarar gören evleri yıkarak yenilerini inşa etmeye başladı. İlçenin hemen her noktasında yükselen yeni binaları görmek mümkün. Bazılarının tamamlanığı ve boyama işleminin sürdüğü dikkati çekerken, bazılarının ise kalıp ve sıva işlemlerinin devam ettiği görüldü. Yeni evleri yapılana kadar yangın mağdurlarının bir kısmı yakınlarının yanına yerleşti. Bazıları ise AFAD'ın bölgeye getirdiği, içinde klima ve beyaz eşyaların yer aldığı konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Bakanlık, bölgeye özel geliştirdiği projede yeni yapıları bölge mimarisine uygun hazırladı. İlçenin dört bir yanında inşaatlar yükselirken örnek daireler de tamamlanmasının hemen ardından sahiplerine teslim ediliyor. İlk örnek daire Karaöz Mahallesi'nde İbrahim ve Ayşe Deniz çiftine yangından iki ay sonra teslim edildi.

'EN ÇOK MUTFAK VE VERANDASINI SEVDİM'

İkinci örnek daire ise Zeynep Arslan'a geçen günlerde teslim edildi. Çatısı kiremit, duvarları ise bölgeye ait taşlardan yapılan iki katlı ev, 270 metrekare inşa edildi. Yangında evini kaybeden Arslan, yeni evinde kötü anılarını unutmaya çalışağını söyledi. Yangın anında canlarını zor kurtardıklarını ve evlerinin tamamen yandığını anlatan Arslan, "Allah'a şükür bugün evime yeniden kavuştum. Yangından önce de evim iki katlıydı. Alt katını ahır ve depo olarak kullanıyorduk. Yine bakanlık iki katlı olarak yaptı. En çok mutfak ve verandasını sevdim. Burada kötü anılarımı unutmaya çalışacağım" dedi. Bölgede inşa edilen tüm evlerin kapı ve pencereleri de yangına dayanıklı malzemeden üretiliyor.

Konutların inşasında 1000'in üzerinde personelin gece gündüz çalıştığını anlatan şantiye şefi Safa Mutlu, mağduriyetlerin giderilmesi için 5 firmanın çalıştığını söyledi. Önce yanan evlerin yıkıldığını, ardından evlerin inşa sürecinin başladığını belirten Mutlu, "İlçe genelinde 450 ev inşa ediliyor. AFAD'ın tespitlerine göre yapılıyor. Yanmaz malzemeden inşa ediliyor. Dış cephe yöresel mimariye uygun. Vatandaşlara evlerini teslim ettiğimizde çok mutlu oluyorlar. Onların takdirini kazanmak da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Dairelerin büyük kısmının kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edileceği de öğrenildi.