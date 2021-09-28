MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlen uyuşturucu madde operasyonundan bir kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlen uyuşturucu madde operasyonundan bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş vaziyette 15 kök kubar esrar, 50 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:43:21. #1.12#