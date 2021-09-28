MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlen uyuşturucu madde operasyonundan bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş vaziyette 15 kök kubar esrar, 50 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.