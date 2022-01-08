Manavgat'ta tekne yangını

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bakım için karaya çekilen ahşap tekne, alev alarak tamamen yandı.

Manavgat Kum Mevkii Akyol Terhanesi'nde bakım için karaya çekilen Muzaffer Çin'e ait ahşap teknede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Kasım ayında bakım için karaya çekilen ahşap teknenin 24 metre uzunluğunda gezi teknesi olduğu belirtilirken, yangının bakım için tersanede bakım için bulunan diğer teknelere sıçramaması şans olarak değerlendirildi. Kendi teknesi de bakımda olan başka bir tekne sahibi, yanan teknenin benzerlerinin yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğunu belirtirken, saat 17.30 civarında teknede bakım çalışması yapan işçilerin tersaneden ayrıldığını ve kimsenin kalmadığını söyledi.