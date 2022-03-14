Manavgat'ta sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının gününü, çiçek göndererek kutladı.

Günün ilk saatlerinde Devlet Hastanesi, sağlık ocakları, 112 Acil Sağlık Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Manavgat Belediyesi çalışanları, ellerindeki çiçekleri sağlık çalışanlarına vererek Başkan Şükrü Sözen'in 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlama mesajını iletti.

"Gece gündüz demeden çalıştılar"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında yılmadan görevini yürüttüğünü söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlayarak onlara minnet duyduğumuzu ifade etmek istedik. Hekimlerimiz, insan hayatı için kutsal bir görevi icra ediyor. Zor geçen pandemi koşullarına rağmen evlerinden ve ailelerinden ödün vererek gece gündüz demeden toplum sağlığı için görev yaptılar. İsteğimiz tüm sağlık çalışanlarının daha refah bir şekilde yaşamalarının sağlanmasıdır. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA