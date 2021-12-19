Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)

YAĞMUR SONRASI EVİ SU BASTI

Manavgat'taki sağanak sonrasında Hatipler Mahallesi'nde 101 Sokak üzerinde Kazım Aksoy'un oturduğu bahçeli evi su bastı. Aksoy, kardeşi ile birlikte eşyaları kurtardıklarını, ancak babasına ait motorun su altında kaldığını söyledi. Bahçede bağlı köpeklerini de son anda kurtardıklarını anlatan Aksoy, "Yukardan selle birlikte gelen çalı çırpı pislik hepsi rögarın kafasına doluyor. O yüzden bu su baskınları geliyor. Her yağmurda durum aynı, belediyeye gidiyoruz karayolları diyor, karayollarına gidiyoruz belediye diyor, bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Devrilen kamyondaki eşyalar başka bir kamyona yüklendi.