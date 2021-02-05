Manavgat'ta pitbull dehşeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Manavgat'ta pitbull dehşeti

05.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:41
Manavgat'ta pitbull dehşeti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Eray Manav tarafından yürüyüşe çıkarılan cokker cinsi Lucky adlı köpeği, ırmak kenarında sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Eray Manav tarafından yürüyüşe çıkarılan cokker cinsi Lucky adlı köpeği, ırmak kenarında sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Pitbullun ayağından ısırdığı köpek, 3 kişi tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, çarşamba günü saat 12.00 sıralarında, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde ırmak kenarında meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte köpeğini gezdiren Eray Manav, evlerinin yakınındaki Kaledibi mevkiine geldi. Bu sırada sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull terrier cinsi köpek, Lucky'ye saldırarak, ayağına dişlerini geçirdi. Her iki köpek sahibi Lucky'i pitbullun ağzından kurtarmak istese de başarılı olamadı. Gelen bir vatandaşın müdahalesi sonucu Lucky kurtarılırken, Eray Manav köpeğini veterinere götürdü. Olay sırasında Eray Manav'ın biri 11, diğeri 7 yaşındaki iki çocuğu, büyük korku yaşadı.

'BİR ŞEY OLMAZ BEN RAHATIM, SEN DE RAHAT OL'Her zaman olduğu gibi çocuklarıyla köpeklerini gezdirmeye çıkardığını anlatan Eray Manav, "İnsanları uyarıyoruz. Bunları herkes uyarmış, 10 kez ben uyardım. 'Tut köpeğini' dedim. 'Bir şey olmaz ben rahatım, sen de rahat ol' dedi. Yanımda 2 çocuğum var, çocuklara saldırsaydı ne olacaktı?" diye konuştu.Çocuklarının o sırada çok korktuğunu anlatan Manav, "Çocuklar kendilerini yerden yere vuruyor, çantayı atıyor, şapkasını çıkarıyor. Kız bir tarafa, oğlan bir tarafa koşuyor. Allah korusun çocuklara da saldırabilirdi" dedi. Eray Manav, köpeğin sahiplerinden pazartesi günü şikayetçi olacağını söyledi.GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bu arada saldırı anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırması, vatandaşların çabaları, çocukların korku ve çaresizlik içerisinde koşuşturmaları yer alıyor.


Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti
Manavgat'ta pitbull dehşeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta pitbull dehşeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:51:53. #1.16#
title