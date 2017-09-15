Manavgat'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Manavgat'ta otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 1'i turist 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aykut Rüzgar'ın kullandığı 07 JR 728 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde, karşı yönden gelen Murat Öter idaresindeki tur minibüsü ile çarpıştı.



Kazada, İbrahim Aykut Rüzgar ile Rus turist Huna Matopuna ve Osman Kekeç yaralandı.



Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.