Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manavgat ilçesinde özel bir hastanenin bilgi işlem odasında çıkan yangın hasara yol açtı.

21.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:53
Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ilçesinde özel bir hastanenin bilgi işlem odasında çıkan yangın hasara yol açtı.

'ndeki hastanenin bilgi işlem odasında klima kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin vermesi üzerine olay yerine ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede yatarak tedavi gören bazı hastalar dumandan etkilenmeyen diğer katlara taşındı.

ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, bilgi işlem odasında hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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