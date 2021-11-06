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Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücü, freni boşalan tomruk yüklü kamyonu önündeki araçlara çarpmamak refüje çıkardı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücü, freni boşalan tomruk yüklü kamyonu önündeki araçlara çarpmamak refüje çıkardı. Kamyon saatler süren çalışmanın ardından üzerindeki tomruklar alındıktan sonra bulunduğu yerden kaldırılabildi.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği tomrukları Manavgat'tan Antalya'ya götüren Muharrem Yıldırım'ın kullandığı kamyon, Sarılar Şelale Bulvarı'ndan D-400 Karayolu'na çıkan trafik lambalarına geldiğinde freninin boşalması sonucu duramadı. Kamyon sürücüsü, önünde bulunan çok sayıda otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak, Batı- Side Köprülü Kavşağı altındaki kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Refüjde ıslak zemine saplanan kamyon uzun süre çıkarılmayı bekledi. Kamyon, üzerinde bulunan tomruğun vinç yardımıyla başka bir kamyona aktarılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Fren tutmadı"

Kamyon sürücüsü Muharrem Yıldırım, lambalara yaklaştığında frene bastığını belirterek, "Frenin boşaldığını ve tutmadığını anlayınca önümdeki çok sayıda otomobili düşündüm. Direksiyonu kaldırıma doğru kırdım ve kaldırıma çarpıp refüje çıktım. Çok şükür kimseye zarar vermeden kazayı ucuz atlattık" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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