Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SULAR ALTINDAAntalya Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde, şiddetli yağışlar ve şiddetli lodos nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın kenarındaki sebze ve meyve seraları ile narenciye bahçeleri, suyla doldu.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SULAR ALTINDA

Antalya Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde, şiddetli yağışlar ve şiddetli lodos nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın kenarındaki sebze ve meyve seraları ile narenciye bahçeleri, suyla doldu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, su basan sera ve bahçelerde inceleme yaptı. Son günlerdeki yağışlardan üreticilerin zarar görmemesini dileyen Metin, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM'in üreticiler açısından faydalı olduğuna değinen Ziraat Odası Başkanı Metin, "Seralarımız su altında kaldı, narenciye bahçelerinde meyveler döküldü. Aslında çok pahalı değil, zaten yarısını devlet sübvanse ediyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi, lodos estiği zaman buralar su altında kalıyor" dedi.

Biber ekili serasını su bastığını anlatan Emrah Sarı da "Seramın içine zor girdim. Buralar hep su altındaydı. Ben bu serayı kiraladım. Seranın etrafında beton olmadığı için TARSİM kaydı yapılmıyor. Serada biber ekiliydi. Ne kadar zarar olduğunu sular çekildiğinde söyleyebilirim. Çevremizdeki seraların hepsi su altında kaldı" diye konuştu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de su basan seralarla ilgili tutanak tuttu.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

 İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

 Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title