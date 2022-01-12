Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SULAR ALTINDA

Antalya Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde, şiddetli yağışlar ve şiddetli lodos nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın kenarındaki sebze ve meyve seraları ile narenciye bahçeleri, suyla doldu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, su basan sera ve bahçelerde inceleme yaptı. Son günlerdeki yağışlardan üreticilerin zarar görmemesini dileyen Metin, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de su basan seralarla ilgili tutanak tuttu.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),