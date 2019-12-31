Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı (2)

31.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:18

'2 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Manavgat'ta dün gece etkili olan hortumlar sonucunda Tekandız mevkisinde bulunan bir dış cephe yalıtım firmasının üretim bölümü tamamen çöktü. Firmanın İşletme Müdürü Mehmet Arslan, hortumdan yan tarafta bulunan zeytinyağı fabrikasındaki bekçinin uyarısıyla haberdar olduklarını söyleyerek, "Bekçi arkadaşın uyarısıyla saat 23.00 sıralarında haberimiz oldu. O saatlerde büyük bir hortum meydana gelmiş. Hemen buraya geldik. Afet çok kısa sürmüş, biz buraya geldiğimizde bitmişti. Çok etkili olmuş, büyük bir tahribat, büyük zarar vermiş. Çok şükür, cana zarar gelmedi. Sadece mal kaybımız var ama ciddi zararımız var" dedi.

Kaynak: DHA

'HEMEN HEMEN HEPSİ ZARAR GÖRMÜŞ'Üretim atölyesinde söve yani dış cephe yalıtım imalatı ve uygulamasını, boya iç cephe, dış cephe; su bazlı boya gruplarının imalatı ve uygulaması ile yapı kimyasalları imalatı ve uygulaması yaptıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi: "İlk gözlemlerimize göre ortalama 2 milyon lira civarında zararımız var. Hatta daha yeni bir işe atılmıştık. Yapı kimyasalları malzememizi ve üretimimizi daha yeni yapmaya başlamıştık. Makinelerimizi de yeni kurduk, o makinelerde ciddi anlamda zarar var. İçeride hammaddelerimiz var, bunlar da bayağı külfetli ve pahalı malzemeler. Neredeyse hemen hemen hepsi zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş durumda. Ayrıca bazı almış olduğumuz hazır siparişler ve işler vardı. Bunlar için stoğumuzda malzemelerimiz vardı. Şu anda o malzemelerin de hemen hemen hepsi zarar görmüş. Toparlanmamız bayağı bir uzun sürecek."Mehmet Arslan, sabah Kaymakam Mustafa Yiğit'in diğer yetkililerle birlikte kendilerini ziyaret ettiğini anlatarak, "Onlar bir durum tespiti yapacaklarını, AFAD'dan geleceklerini söyledi. Biz üreten, kendi ayaklarımızla durmaya çalışan bir firmayız. Burada çok ciddi bir yatırım ve harcama yaptık. Maddi açıdan epey zararımız var. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.Diğer yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, berberindeki heyetle hortumda zarar gören bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.