Antalya Kumluca'da deprem! Son dakika Manavgat, Kumluca deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremleri 7 Eylül 2021
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Antalya Kumluca'da deprem! Son dakika Manavgat, Kumluca deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremleri 7 Eylül 2021

Antalya Kumluca'da deprem! Son dakika Manavgat, Kumluca deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremleri 7 Eylül 2021
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Manavgat deprem! Antalya son dakika deprem! Kumluca, Alanya son dakika depremleri 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Eylül Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Manavgat deprem! Antalya son dakika deprem! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ANTALYA MANAVGAT SON DAKİKA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manavgat deprem! Antalya son dakika deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremleri 7 Eylül 2021

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Antalya Kumluca'da deprem! Son dakika Manavgat, Kumluca deprem! AFAD ve Kandilli son dakika depremleri 7 Eylül 2021 - Haberler
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