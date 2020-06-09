Mamak'ta belediyeden tarım seferberliği Mamak Belediyesi, uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi'nde de tarım alanı oluşturdu.

Mamak Belediyesi, uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi'nde de tarım alanı oluşturdu.

Gökçeyurt Mahallesi'nde 3,5 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavun ve karpuzdan patlıcana, biberden domatese kadar birçok sebze toprakla buluştu.

Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bir kez daha tarım ve yerli üretimin önemini gösterdiğini belirten Köse, "İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak." ifadesini kullandı.

Üreğil Millet Bahçesi'nde oluşturulan tarım alanına 684 kavun ve karpuz, 450 salatalık, 1690 biber, 1010 domates ve 960 patlıcan fidesi ile fasulye ve mısır ekildi.

Kaynak: AA