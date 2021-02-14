Mamak Belediyesi temizlik için tam kadro sokağa çıktı

Mamak Belediyesi, Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerinde 400 kişilik kadro ve geniş ekipman desteğiyle temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Mamak Belediyesi, Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerinde 400 kişilik kadro ve geniş ekipman desteğiyle temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sakinliğinden yararlanmak isteyen Mamak Belediyesi, Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerinde tam kadro sahaya indi.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda, 150'si temizlik işçisi olmak üzere 400 belediye çalışanı görev aldı. Yol süpürme ve çöp toplama araçlarıyla desteklenen çalışmalarda, çöp konteynerleri de ilaçlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Çalışmalara diğer mahallelerde devam edilecek

Belediye Başkanı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sakinliğini fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Yoğunlaştırılmış temizlik çalışmalarını Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerinde yürüttüklerini belirten Köse, "Mamak bizim evimiz, Mamak'ı köşe bucak temizliyoruz. Temizliğin yanında fen işleri ile park ve bahçeler ekiplerimiz de sahada. Basit işleri hızlıca, yoğun çalışma gerektiren işleri ise planlayarak yapıyoruz. Yoğunlaştırılmış temizlik çalışmalarımıza önümüzdeki hafta diğer mahallelerimizde devam edeceğiz. Kıymetli Mamaklılar, her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım