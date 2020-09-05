Mamak Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü
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Mamak Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır.

05.09.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:50

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini de kazandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Mamak Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Köse, gençlerin, çocukların eğitim ve öğretimine, toplumun ahlaki altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna katkı sağlamak, aynı zamanda doğayı ve çevreyi koruma bilincini artırmak için Türkiye İzcilik Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Gençlerin geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Köse, "Biz gençlerimize manevi değerlerimizi ne kadar aşılayabilirsek birlik ve beraberlik anlayışımız aynı yönde gelişim gösterir. Amacımız, dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Hakkın ve hakikatin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Protokol kapsamında "İzcilik Okulu" açacaklarını belirten Köse şunları kaydetti:

"Burada gençlerimize izcilik faaliyetlerinin yürütülmesi adına kurslar açacağız. Gençlerimize kamp imkanı sunacağız. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Mamak genelinde izciliğe merak sarmış gençlerimizi kurslarımızda yetiştireceğiz. İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini de kazandırmaktadır. İzcilik ruhunun en önemli yanı, disiplinli ve çevreye duyarlı olmaktır."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Köse ile Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı iş birliği protokolünü imzaladı.

Mamak Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü

Kaynak: AA

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