Mamak Belediyesi bin 453 Ankaralıyı Ayasofya Camii'ne götürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak Belediyesi bin 453 Ankaralıyı Ayasofya Camii'ne götürüyor

Mamak Belediyesi, bin 453 Ankaralıyı, yarın cuma namazı ile birlikte açılacak olan Ayasofya Camii'ne götürüyor.

Mamak Belediyesi bin 453 Ankaralıyı Ayasofya Camii'ne götürüyor
23.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:02

Mamak Belediyesi, bin 453 Ankaralıyı, yarın cuma namazı ile birlikte açılacak olan Ayasofya Camii'ne götürüyor.

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına gitmek isteyenler Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gitmek istediğini belirterek ve 444 0 149 No'lu telefonu arayarak müracaat edecek. Oluşturulacak kayıt listesine göre bugün saat 23.00'da Mamak'tan hareket edecek otobüs önce Eyüp Sultan Camii'ne gidecek. Buradan da cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geçecek.

Mamak Belediye Başkanı Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamasına, geçtiğimiz günlerde öldürülen Pınar Gültekin'i anarak başladı. Gencecik bir canın, alçak ellerce katledildiğini belirten Köse, Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz dilediğini ifade etti. Köse, sevgisizlik hastalığının genç nesilleri tehdit ettiği bu çağda, tüm sorunların üstesinden sevmekle, empati kurmakla ve hoşgörüyle gelineceğine değindi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği boyunca "daima ileri" parolasıyla eşsiz bir başarı grafiği yakaladığını söyleyen Köse, "Dünyaya ilham ve örnek olan liderlik duruşuyla Cumhurbaşkanımız, sosyal meselelerden ekonomik hamlelere, sağlık krizlerinden siyasal kaoslara kadar her sorunu Türkiye lehine kalıcı ve akılcı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Tüm bu başarıları taçlandıran şey ise her daim milletin çelikleşmiş iradesiyle dik ve onurlu durma kararlılığı oldu. Bu çelikleşen irade, 86 yıl sonra Ayasofya'nın kapılarını ibadete açıyor. İnşallah 24 Temmuz'da, kutlu bir cuma günü Ayasofya'da buluşacağız. 15 Temmuz'da Ayasofya Camii'nin minarelerinden yükselen ezanlar dünyanın dört bir yanından dost ve düşmanlarca duyulacak. 24 Temmuz'da Ayasofya'da okunacak hutbe; Medine'deki, Şam'daki, Urumçi'deki, Marakeş'teki, Mogadişu'daki müminlerin gözünde yaş olup akacak" dedi.

Ayasofya Camii'nin tarihi bir dönüm noktası olarak kapılarını geleceğe açarken, kendilerinin de Ankaralı vatandaşlarla bu ana şahitlik etmek istediklerini anlatan Köse, bu niyetle bin 453 Ankaralıyı, fethin ve şükrün mabedi olan Ayasofya Camii'ne götüreceklerini söyledi. Köse, "Bu önemli yolculukta, seccadelerimizi ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayraklarımızı, Ankaralılara teslim edip Ayasofya'nın minarelerinden yükselen ezanlara, dualara amin diyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Mamak'tan Payitaht'a" adını verdikleri yolculuğa Ankaralıları davet eden Köse, "Perşembe yola revan oluyor, şükür namazını Eyüp Sultan'da, cuma namazını ise Ayasofya'da eda ediyoruz inşallah. Sizlerin de aracılığıyla Ankaralı kardeşlerimi, bu anlamlı davete icabet etmeye çağırıyorum. Bin 453 kardeşimizle tarihin yeni bir sayfası açılırken biz de orada olacağız. Bugünün ve atinin başkenti Ankara'dan, şanlı mazimizin payitahtı şehr-i İstanbul'a büyük büyük selamlarınızı götüreceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Magazin
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Pınar Gültekin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Selçuk İnan Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesi bin 453 Ankaralıyı Ayasofya Camii'ne götürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 13:03:47. #1.14#
title