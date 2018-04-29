Mamak Belediyesi Aile Merkezleri yıl sonu sergisi açıldı.

Başak Aile Merkezi'nde 360 kursiyerin yaptığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi herkesin beğenisini kazandı. Bir yıl süresince merkezde aldıkları eğitimle ürettikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sunan kursiyerlerin özellikle Anadolu motiflerini işledikleri el emeği ürünler ilgi odağı oldu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, aile merkezlerinin her geçen yıl kendisini yenileyerek hizmet kalitesini yükselttiğini belirterek, "Bu yükselen kalite, beceri ile birleşince ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Hanım kardeşlerimiz aile merkezlerinde hem kişisel yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de, serginin hayırlı olmasını dileyerek, "İnsanımıza katkı sağlayan aile merkezi hizmetini vatandaşlarımızla buluşturan değerli başkanımızı ve ekibini kutlarım" diye konuştu.

Açılışa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün yanı sıra eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA