Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnaf ziyareti

04.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:36

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içi esnafını ziyaret etti.

Köse, ziyarette esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini dinledi.

"Tüm esnafımız bizim yol arkadaşımız, önceliğimizdir." diyen Köse, "Vatandaşımızın daha güzel alanlarda hizmet alması, esnaflarımızın güzel imkanlarla halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi için hep birlikte çalışıyoruz. Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız." dedi.

Köse'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar ise ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini belirtti.

Kaynak: AA