Malzeme boşalttığı kamyonun damperi altında can verdi
BURDUR'un Tefenni ilçesinde 3 gün önce çalışmaya başladığı inşaatta kamyondaki malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kalan Mustafa Akkaya (43) yaşamını yitirdi.
BURDUR'un Tefenni ilçesinde 3 gün önce çalışmaya başladığı inşaatta kamyondaki malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kalan Mustafa Akkaya (43) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Tefenni'ye bağlı Beyköy beldesinde meydana geldi. Bölgede yapımı süren bir baraj inşaatını yürüten taşeron firmada 3 gün önce işe başlayan Mustafa Akkaya, kamyondan malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kaldı. Başı kamyonla damperin arasında sıkışan Mustafa Akkaya'nın yardımına işçi arkadaşları koştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Akkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya'ya sevk edildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Tefenni'ye bağlı Beyköy beldesinde meydana geldi. Bölgede yapımı süren bir baraj inşaatını yürüten taşeron firmada 3 gün önce işe başlayan Mustafa Akkaya, kamyondan malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kaldı. Başı kamyonla damperin arasında sıkışan Mustafa Akkaya'nın yardımına işçi arkadaşları koştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Akkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya'ya sevk edildi.
Kaynak: DHA
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