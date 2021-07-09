Maltepe sahilinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
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Maltepe sahilinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Maltepe sahilinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Maltepe sahilinde teknelerin bulunduğu kısımda demirlenen yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe sahilinde teknelerin bulunduğu kısımda demirlenen yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.

Altıntepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde teknelerin bulunduğu kısımda demirli şekilde bulunan yakıt tankerinin jeneratör kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içi boş olduğu öğrenilen yakıt tankerindeki yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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