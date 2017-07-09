Maltepe Miting Alanında Konser Coşkusu

Haber-Kamera Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Maltepe'de düzenlenen Adalet Mitingi, Sanatçı Onur Akın'ın konseriyle başladı. Sahneye 'Bekle Bizi İstanbul' adlı türküsüyle gelen Akın, ardından sevilen parçalarını tek tek seslendirdi. Alanda bulunan kalabalık da Onur Akın'a eşlik etti. Bu arada ezanın okunduğu sırada müziğe ara verildi. Aranın ardından müzik yeniden başladı, alandakiler de halay ve alkışla eşlik etti.



Görüntü Dökümü



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-Alandakilerden görüntüler



-Onur Akın'ın sahneye gelişi



-'Bekle bizi İstanbul' türküsünü seslendirmesi



-Genel ve detaylar