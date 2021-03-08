Maltepe İlçe emniyet müdürü kadınlara karanfil verdi
08.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:33
MALTEPE'de İlçe Emniyet Müdürü ve ekipleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, karanfil dağıttı.
MALTEPE'de İlçe Emniyet Müdürü ve ekipleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, karanfil dağıttı.
- İstanbul
Maltepe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu, ekipleriyle birlikte cadde ve meydanlarda kadınlara karanfil verdi, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri