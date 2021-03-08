Maltepe İlçe emniyet müdürü kadınlara karanfil verdi
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Maltepe İlçe emniyet müdürü kadınlara karanfil verdi

08.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:33
Maltepe İlçe emniyet müdürü kadınlara karanfil verdi

MALTEPE'de İlçe Emniyet Müdürü ve ekipleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, karanfil dağıttı.

MALTEPE'de İlçe Emniyet Müdürü ve ekipleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, karanfil dağıttı.

Maltepe  Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu, ekipleriyle birlikte cadde ve meydanlarda kadınlara karanfil verdi,  kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


- İstanbul
Maltepe İlçe emniyet müdürü kadınlara karanfil verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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