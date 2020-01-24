Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği

24.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:25

Maltepe Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangınla birlikte yoğun dumana maruz kalan acil servisteki hastalar dışarı çıkarıldı. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Altay Çeşme Mahallesi'nde bulunan Maltepe Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde elektrik kontağından çıktı. Yangınla birlikte yoğun dumana maruz kalan ameliyathane ve acil giriş bölümündeki hastalar dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gelmesiyle birlikte yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş, "Ben yan tarafta dükkan içerideydim, ses ile dışarı çıktım. İçerideki hastalar dışarı çıkartıldı. Yangında ameliyathane bölümündeki MR makinesinin yanması ile gerçekleşmiş, kısa süreli bir panik oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA