MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

09.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:53
MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 

Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.  Gülsuyu Köprüsü'nde toplu taşıma araçlarını durduran trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte olup olmadıkları kontrol etti. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarıları da bulundu. Öte yandan trafik polisleri bir taksiyi durduğunda sürücünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayıtlı tanıtım kartı olmadığı gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. 

Görüntü dökümü:

------------------Denetim noktası -Trafik polisleri toplu taşıma araçlarını durdurması -Polislerin araçlarda vatandaşların maske kontrolü  -Minibüs ve taksi dezenfekte olup olmadığı kontrolleri -Taksi sürücüsün trafik polisiyle ceza işlemi sırasında diyalog (03.39)

-Genel ve detaylar 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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