Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın

Son dakika haber... MALTEPE'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı.

MALTEPE 'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı. Ahşap olan ikinci katındaki yangın bir anda büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli olan Erdemler-6 adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi bekçinin yemek yaptığı sırada sıçrayan alevlerin ahşap malzemeyi tutuşturması üzerine meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın geminin ikinci katını komple kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR