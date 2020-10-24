Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın

24.10.2020 21:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:07
Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın

Son dakika haber... MALTEPE'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı.

MALTEPE'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı. Ahşap olan ikinci katındaki yangın bir anda büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli olan Erdemler-6 adlı  gemide meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi bekçinin yemek yaptığı sırada sıçrayan alevlerin ahşap malzemeyi tutuşturması üzerine meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın geminin ikinci katını komple kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

 


- Okur
Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın
Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derviş Zaim Işın Karaca Türkan Şoray
Spor Samatta Ali Koç Ozan Tufan Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Sakarya Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 21:07:50. #1.14#
title