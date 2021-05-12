Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
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Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDIHaber - Kamera: Mustafa ESEN / MALTEPE'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Metin Gökhan Ocakçı öldü, arkadaşı Uğur K. yaralandı.

MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Haber - Kamera: Mustafa ESEN/ MALTEPE'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Metin Gökhan Ocakçı öldü, arkadaşı Uğur K. yaralandı. Arazi sahibi olduğu belirtilen ve başından silahla vurulan Mesut B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut B.?ye ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mesut B. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mesut B. ile buraya gelen 3 kişiden Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Metin Gökhan Ocakçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı Uğur K. tedavi altına alındı. Başından yaralanan arazi sahibi Mesut B. ise ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Son dakika gündem: MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİ ÖLDÜ, ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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