Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Maltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu öğrenildi.

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi Petrol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SHZ 32 plakalı araç seyir halindeyken karşısından gelen R.A.(35)'nın kontrolünde olan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün kazada kasksız olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve araç sürücüsünün ifadesini aldı.

Kazayı gören Murat Üzgün, "Bir ses duydum, hemen dışarı attım kendimi. Baktım arkadaş yerdeydi ve kafasında yoktu. Şoför arkadaş telefonda konuştuğunu iddia ediyor. Bilmiyorum artık zaten etrafta da telefon falan da yoktu. Herhangi bir şey de yoktu. Durum bundan ibaret zaten çocuk baygındı yani, şoktaydı. Ambulans geldi, aldı götürdü" şeklinde konuştu.

Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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