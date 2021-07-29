Son dakika haberleri | Maltepe'de orman yangınlarına karşı helikopter destekli ve atlı denetim

Son dakika haberine göre Maltepe'de orman yangınlarına karşı helikopter destekli ve atlı denetim Maltepe'de polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı.

Maltepe'de orman yangınlarına karşı helikopter destekli ve atlı denetim

İSTANBUL - Maltepe'de polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Maltepe'de orman yangınlarına karşı helikopter destekli ve atlı polisler ile özel harekat polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında özel harekat ekipleri, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler ekipleri tarafından Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda denetim yapıldı. Denetime aynı zamanda helikopterle havadan da da destek verildi. Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı helikopter desteği ile tedbir aldı. Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert